Comenzó la preventa

El tablero ofrece lectura con efecto 3D y se destacan las asistencias a la conducción, como el alerta de riesgo de colisión y el freno automático de emergencia. En cuanto a la conectividad, incluye recarga inalámbrica de smartphone y pantalla táctil All in one de 7 pulgadas.

Hay dos motorizaciones disponibles, el más moderno 1.2 y 3 cilindros, de 82 CV, y el conocido 1.6 VTi de 115 CV, con caja manual o automática de seis marchas. En enero se completará la gama con la versión francesa GT Lilne (motor turbo 1.2 de 130CV con una caja automática).

Los precios van desde $1.210.300 hasta $1.844.000