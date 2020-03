¿Cómo mantener los autos cuidados durante la cuarentena?

El especialista fue consultado por Ámbito y comentó cuáles son los riesgos de daño que corren los coches al estar días sin encender y cómo mantenerlos cuidados durante la cuarentena.

“Es conveniente poner el auto en marcha para mantener el estado del motor en funcionamiento y que esté todo óptimo para cuando se lo vuelva a usar”, aconsejó el mecánico.

Periodista: ¿Cuáles son los peligros que corre un automóvil al permanecer sin uso durante varios días?

Víctor Marcelino Figueroa: En el caso de los autos 0km si no se usan por un tiempo corto, diez o quince días, no debería haber ningún inconveniente o falla en sí. Los autos nuevos pueden permanecer sin encendido o uso hasta un mes y medio sin que haya problema porque tienen componentes nuevos y no hay fatiga de material.

P.: ¿Y en el caso de un auto usado?

V.M.F: Con los usados sí hay problema, posiblemente por fatiga de material o porque hay partes eléctricas que a lo mejor no funcionan bien, y en este último caso lo que puede llegar a pasar es que las baterías se agoten. Esto ocurre por lo general cuando la batería se consume porque algunos componentes eléctricos no funcionan bien. En ese caso, a la hora de volver al ruedo el auto no va a arrancar por falta de batería.

La batería sería el principal riesgo respecto de los autos usados, porque los motores son todos iguales, en un 0km o un usado, y dependen del cuidado que le de cada uno a su automóvil.

P.: ¿Qué pasa si el periodo sin uso del auto se extiende?

V.M.F: En períodos largos es muy probable que la nafta se eche a perder. Al haber cambiado tanto los componentes de los combustibles, ahora se descomponen más rápido si el auto está mucho tiempo parado.

En este caso lo que sucede es que se tapan los inyectores porque la nafta, al descomponerse, forma como un barniz.

Tuve casos de autos que estuvieron mucho tiempo parados y hubo que desarmar desde el tanque hasta el último “cañito” y limpiar todo por el efecto de barniz que se produce.

P.: ¿Cómo se puede corroborar que la nafta está en mal estado?

V.M.F: Porque el combustible produce un olor muy fuerte en mal estado.

Si la nafta se descompone, el auto no funciona. Si el coche llega a arrancar, termina fallando mucho. Pero eso en tiempos muy prolongados.

Autos estacionados.jpg No es necesario hacer rodas los vehículos, con encenderlos es suficiente" (Víctor Marcelino Figueroa, mecánico). Foto: Pixabay

P.: ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener el auto en buenas condiciones?

V.M.F: Lo recomendable es tener un cuidado normal de poner el vehículo en marcha una vez por semana aunque sea 10 minutos. Se lo pone en marcha básicamente para que se lubriquen las partes internas que podrían estar secas y si hay mucha humedad, que no se oxide nada.

P.: ¿Hace falta además encenderlo hacerlo rodar?

V.M.F: No. Con ponerlo en marcha para recuperar la batería y que el motor esté en funcionamiento, se muevan los lubricantes, la nafta y se mueva el motor es suficiente.

Es conveniente activar el auto para mantener el estado del motor en funcionamiento y que esté todo óptimo para que cuando se lo vuelva a usar pueda funcionar bien.

P: ¿Qué otra recomendación sugiere?

V.M.F: Mover el vehículo, rotarlo o cambiarlo de posición para que los neumáticos no estén parados siempre en el mismo lugar y evitar que se deformen. Si el auto está estacionado siempre en la misma posición, las cubiertas toman la forma del peso del auto.

En algunos casos cuando los autos están mucho tiempo parados, se los levanta y se les ponen unos tacos para que las ruedas no toquen el piso y se deformen.

P.: ¿Cómo te trata la cuarentena?

V.M.F: Laboralmente, cero. Ahora me dedico a refaccionar el taller para cuando la cuarentena se levante, pero desde que empezó el aislamiento, no se trabaja nada.

El trabajo ya estaba parado antes de empezar la cuarentena, pero ahora con las medidas de restricción para circular, que nadie sale y que las casas de repuesto están cerradas, no hay movimiento de ningún tipo.

Esperemos que la situación pase pronto.