Con el objetivo de duplicar las ventas

P.: En un contexto de trabas a la importación, ¿temen no poder traerlo las unidades necesarias?

G.C.M.: Será un desafío. Nunca sabemos los plazos, que dependerán del funcionamiento de la economía argentina. En una economía con restricciones de divisas, donde las importaciones se administran, tener que importar autos de volumen es un desafío. Podemos llegar a tener una limitación y tener menos de lo podríamos vender. Nosotros tenemos recursos para evitarlo: fabricamos en Argentina, exportamos y generamos divisas para importar. Con la exportación de 208 tengo que lograr abastecer a Peugeot, Citroën y DS. Es difícil encontrar el equilibrio.

P.: ¿Tienen planes para aumentar las exportaciones?

G.C.M.: Cuanto más podamos aumentar, mejor. Ahora vamos a empezar a exportar a Chile. Todo lo que podamos seguir dinamizando exportaciones, ya sea porque aumenten en Brasil o sigamos abriendo mercados, nos viene bien.

P.: ¿Y a través de otros proyectos industriales en el corto plazo en el país?

G.C.M.: Se están estudiando alternativas. Nada está lo suficientemente maduro como para ser anunciado. Siempre dijimos: cuando se implantó la plataforma CMP en El Palomar, contamos que admite distintas siluetas, largos, alturas y hasta distintas energías. La idea es darle vida en el futuro, pero no tenemos nada para anunciar hoy.

P.: ¿Qué valoración hace respecto a la distorsión de precios y sobreprecios?

G.C.M.: No es la primera vez que ocurre, tal vez con magnitudes distintas. El límite del impuesto interno se quedó corto y los autos se empiezan a amontonar en ese tope. Yo igual creo que las distorsiones no están, porque los precios de transacción, por el cual se cierran las ventas, están acomodados. Eso lo relevamos. La calle acomoda el precio de todas las versiones. Reconozco que es polémico, pero nuestra industria siempre fue de compraventa con una red de distribución, los concesionarios, que son empresarios independientes. Nos compran los autos y ellos tienen están facultados a poner el precio a la mercadería que ellos compraron. Hay un precio de transacción que acomoda la gama hacia arriba. Hay 8 de cada 10 años que es al revés, los precios están debajo de lo que nosotros decimos. Hay un precio de venta al concesionario, y una lista de precios sugeridos al público que está distorsionada.

P.: ¿Qué plazos están viendo de un retorno hacia cierta normalidad?

G.C.M.: No tengo idea, escapa de mi botonera. No lo sé. No hacemos opiniones políticas ni de rumbo de país. Tratamos de describir la realidad, los hechos y qué hacemos nosotros con esta realidad. Cuando hay que dialogar para entender las reglas de juego, lo hacemos para tomar decisiones. Damos respuestas a las reglas de juego.