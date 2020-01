El caso GM y el color del cristal

Más allá de esto, también hay otros motivos que explican esta decisión. Tienen que ver con cuestiones de demanda y no precisamente interna. Las plantas locales están montadas para destinar más del 70% de lo que producen a la exportación. Eso lo sabe hasta un aprendiz que quiera escribir sobre esta industria. A veces, llega al 80%. “Responsabilizar la suspensión de una planta, durante un mes, por una baja del mercado interno que puede representar el 20% del total de la producción, es un dislate”, explicó ayer a este diario, de manera categórica, un conocedor del sector. Para el volumen que requiere el consumo interno, un ajuste de stock -política que ya se hizo durante todo 2019- requeriría uno o dos días de suspensión de la actividad. Nunca un mes. Brasil es el principal mercado de los 0 km argentinos. Si bien está creciendo no lo hace al ritmo esperado y, lo que es peor, la mejora de la demanda en ese país está concentrada en modelos que la Argentina no produce, como los de baja cilindrada. En el caso de GM, produce el Cruze en versiones hatch y sedán. Estas siluetas -no sólo de Chevrolet, sino de todas las marcas- está perdiendo la preferencia del público a favor de los SUV. No en la Argentina: en el mundo. Es por eso que la demanda externa se puede ver más resentida. A todo esto se suma que por la presión impositiva, con tributos como Ingresos Brutos, que castiga a la producción, la exportación no es rentable. En el valor de cada 0 km que sale del país más del 15% son impuestos. A esto se suma que a esas ventas se las vuelve a castigar con derechos de exportación, caso único en el mundo de los países que funcionan. Basta mirar los datos de ADEFA de 2019 para entender las consecuencias. Con una moneda devaluada, las exportaciones automotrices cayeron en 2019. Una clara muestra de que la Argentina no es competitiva. Todos estos argumentos sirven para explicar lo que sucede, después depende del color del cristal que cada uno elige para mirar la realidad.