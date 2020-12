El sedán se viste para las pistas

El Corolla GR-S tiene el motor 2.0 de 170 CV con caja CVT, una mecánica que ya se ofrece en la gama, pero ahora esta variante tiene modificaciones para las pistas. Es el segundo producto de la familia GAZOO Racing que viene completar el line up deportivo de Toyota en nuestra región luego del lanzamiento de la Hilux GR-Sport. Y es también el primer modelo producido en Brasil bajo la marca GR y desarrollado en sociedad con Toyota Argentina bajo el concepto de “pushing the limits for better”, que tiene como objetivo desarrollar autos cada vez mejores y de altas prestaciones.