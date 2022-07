El sueño del 2008 made in Argentina

En el primer caso, las terminales están haciendo esfuerzos para mantener las plantas en funcionamiento, pero es cada vez más complicado. En algunos casos, se acumulan vehículos que salen de las líneas de producción con algún faltante. El principal problema es la escasez de semiconductores que afecta a la industria mundial. Acá se agrava por los malabares que deben hacer con el manejo de los stocks por motivos que van desde las dificultades de proveedores para cumplir con los pedidos de producción – por el mismo motivo de las trabas para importar – hasta conflictos gremiales como el de los neumáticos. Una fuente del sector, aunque se lo señale como propalador de la fábula del “pastorcito mentiroso”, insiste en que la situación es crítica y que, “en cualquier momento”, alguna empresa va a tener que parar o suspender turnos porque no va a poder producir. Se sabe que, cuando este clima flota en el ambiente, es posible que termine sucediendo. Es de esperar que sean hechos puntuales y limitados que no repercuta en la cuestión laboral. Sería penoso que los trabajadores se ven perjudicados no por una caída de demanda - gente que no quiera comprar – autos, sino porque hay compradores pero no se pueda fabricar. Siempre es bueno recordar las sabias palabras que solía repetir el ex presidente de Ford, Enrique Alemañy, para avizorar el futuro automotor: “Mientras haya dólares, estamos bien.” El problema es que no los hay.