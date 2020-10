En un auto que se exporta, el 13% son impuestos

Uno de los motivos principales de esa falta de competitividad es la alta presión impositiva de la economía. Un vehículos que se vende en el mercado interno tiene, en promedio, un 54% de impuestos sobre el valor final. Esto, en este caso, hace que los 0 km sean caros para el consumo interno. El problema es que buena parte de esa voracidad fiscal queda escondida en el precio de un vehículo cuando se vende al exterior. Se estima que por cada unidad que sale del país, alrededor de 15% de su valor son impuestos. Este es un porcentaje promedio ya que depende del tipo de modelo y el grado de componente nacional que tenga. En esta cifra no tiene incluida las retenciones que hoy representan casi 4% del valor de un 0 km lo que hace que la carga fiscal se acerque a 20%. Parte de esto se recupera a través de reembolsos. Se calcula que esa devolución puede oscilar en un 7%. Difiere ya que el cálculo se realiza sobre el impacto de contenido local. Además, el reintegro se realiza con bastante demora o que hace que, en una economía inflacionaria, no sea equivalente al valor cuando se pagó. Por otra parte, la OMC tampoco valida todos los impuestos como posibles de ser reintegrados. En el balance final, después de todos estos cálculos engorrosos, el sobre costo que tiene un 0km argentino exportado es del orden de 13%. En un mundo competitivo, esa carga es demasiado pesada para sacar a los vehículos “made in Argentina” fuera de cualquier mercado.