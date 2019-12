Impuestazo a los autos: "Son los dólares, estúpido"

“¡Son los dólares, estúpido!” La conocida frase, referida a la economía, que se hizo famosa en Estados Unidos, durante la campaña del Bill Clinton, en 1992, podría sintetizar lo que le dijo –en otros términos – el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a las automotrices, el jueves pasado. Directamente, explicó que el “impuestazo” a los autos aprobado en la ley de Emergencia tiene como único fin “cuidar” los dólares y –sin nombrarla- dio a entender que no interesaba la recaudación. Así, cortó de plano cualquier argumento de defensa por parte de las empresas en el sentido de poner sobre la mesa la caída de ingresos fiscales que se producirá por la baja de ventas de los modelos afectados que aumentarán entre 25% y 54%. La medida busca que se importen menos autos (o ninguno) en el segmento de precios de más de $1.800.000. El déficit de este sector es una salida de divisas crónica pero el problema es más complejo que el de los vehículos “de lujo” que representan sólo 2% del mercado total. Más del 70% de los 0km que se venden son importados. Esto incluye desde los modelos de más bajo precio hasta los más caros. Pero no sólo eso. El casi 30% restante de producción nacional, en realidad, tiene aproximadamente 70% de autopartes importadas (el gran déficit de la industria) y el resto son piezas producidas en el país. No termina aquí la cuestión. Esas piezas “made in Argentina”, no se hace con todos insumos locales. La mayoría son importados. Por eso, si se mide de manera global a la industria automotriz, un cálculo aproximado indicaría que sólo el 3% de la producción se genera localmente. De esta manera, el freno a la salida de divisas vía los Impuestos Internos es como apagar un incendio forestal con un ventilador.