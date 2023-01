Autos en la costa, clásico de verano

Otro de los destacados es el Citroën AMI 100% eléctrico, un futurista urbano de cortas dimensiones que está en estudio para llegar en los próximos años a nuestra región. Tiene una automomía de 75 kilómetros y puede circular hasta 45 km/h. La marca francesa también apuntaba a lanzar en Cariló al SUV C5 Aircross.

unnamed(3).jpg

Volkswagen Argentina está nuevamente en Cariló, con un espacio renovado y alineado con la estrategia Way to Zero. La marca exhibe los nuevos Vento GLI y Tiguan Allspace como así también el nuevo Taos MY23, que suma equipamiento distintivo para su segmento.

También está presente Amarok con su poderoso motor V6 en su versión Extreme y como novedad el público podrá conocer el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca llamado ID. Buzz, la icónica Kombi de VW.

Peugeot, en tanto, se encuentra en el parador UFO Point de Pinamar, donde expone al 208 Feline y el Peugeot 3008 Hybrid4.

Honda ZRV en Cariló.jpg

Ford Argentina, por su parte realizó la primera acción del Ford Summer Energy 2023 en José Ignacio, Uruguay con el noveno Day Trip. Se trata del encuentro de riders, fanáticos del Mustang (el deportivo líder de ventas en Argentina en el año 2022), y clientes de Ford.

Kia eligió Costa Esmeralda: las unidades Seltos y Carnival estarán exhibidas en el parador Punta Norte, para que los visitantes puedan conocerlas.