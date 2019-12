Marcas, a la playa

1.jpg

DS estará en Cariló hasta el 26 de febrero con el DS Concept Store, donde exhibe sus SUV DS 7 Crossback y DS3 Crossback y ofrece a los veraneantes realizar test drive junto a expertos de la marca.

Jeep, en tanto, expone su gama de modelos en el tradicional stand de Cariló, con pruebas dinámicas en el Off Road Park, de Villa Gesell, y en el parador Nomade en La Frontera, Pinamar. Este año, debuta el Mini off road Park 4x4, un circuito réplica del off road park en el stand principal. El clásico Off Road Park mantiene su predio de la Ruta 11 Km 407, entre Villa Gesell y Cariló, desde el 2 de enero hasta el 1 de marzo, de 10 a 13 y de 16 a 20.

Asimismo, Renault se concentrará en el parador UFO Point de Pinamar, en Av. Del Mar y la calle Tobias. Con actividades todo el día, se destacan las travesías todoterreno que partirán desde el parador a bordo del SUV Duster 4x4 y la pick-up Duster Oroch 4x4 con drivers especializados.