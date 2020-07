Museo virtual para el ícono italiano

L Virtual Casa 500 incluirá 11 áreas temáticas: The legacy, Made of Italy, New 500 One OFF, Diary of a icon, A journey through 3 generations, New 500 experience, 500 design story, A story of social rilevance, The future starts here, 500 vintage vibes, Open for change.

Comienza con el área dedicada al legado industrial y cultural del Fiat 500, donde se narra el atemporal icono italiano que ha interpretado “las necesidades de tres generaciones: el 500 democrático de 1957 y el individualista de 2007, llegando a la versión eléctrica de 2020”, como indicó la marca.