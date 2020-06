País insólito: Estado se pierde de recaudar por trabar autos importados

Hay otros costados de esta política de freno a las importaciones, en general, y a las de autos, en particular. Ya hay importadores que están teniendo problemas con sus proveedores por la imposibilidad de pagar sus compras ante el “cepo” que impuso el Banco Central. Una remake de finales de 2015. Por ejemplo, un distribuidor que inició una operación con plazo de pago a los 90 días, se encuentra hoy -pasados los tres meses de lo pactado con su proveedor- que el Banco Central no le libera los dólares al tipo de cambio oficial para cancelar esa compra. Esto hace que el importador tenga que renegociar con la empresa en el exterior un “perdón”. Un importador envuelto en esta situación sintetizó la respuesta que le dieron desde el exterior cuando explicó el problema que enfrentaba para cancelar su deuda. “Estamos acostumbrados, es Argentina” dicen que le dijeron. Más allá de la naturalidad con la que tomaron el tema, no es tan sencillo pactar un nuevo plazo. Es eso o se debe recurrir a un dólar no oficial para pagar esa deuda, lo que hace que la operación pase a pérdida.