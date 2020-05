Pandemia: lento regreso de producción autos

No va a ser fácil volver a la normalidad. Ni para las terminales, ni para las concesionarias. Casi todas las fábricas adaptaron sus procesos de producción a los requisitos sanitarios que exige el Gobierno y el reinicio de actividad se hará en base a los nuevos protocolos de distanciamiento social e higiene. También, todas presentaron la solicitud de apertura en sus respectivos municipios y cuentan con el visto bueno informal para regresar a la actividad. Falta la confirmación oficial. Pero ese no es el único problema. Que las automotrices tengan todo listo para el “Día 0” no todo depende de ellas. El problema principal pasa por los autopartistas. En esta rama, todo viene más lento. En la provincia de Córdoba, las autorizaciones están más avanzadas. Vale recordar que la planta de cajas de cambio de Volkswagen está trabajando desde hace dos semanas. Es una señal. En ese distrito, ya casi todos los autopartistas están siendo habilitados. Fiat, por ejemplo, tiene previsto comenzar a producir el lunes 18 en su planta de Ferreyra. Todavía necesita que algunos proveedores radicados en la provincia de Buenos Aires cuenten con el aval oficial. La misma suerte corre Renault que espera estar otra vez en actividad la semana próxima. Empezará con piezas de estampado para la exportación a Brasil y, después, seguirá sumando actividades. En el caso de Nissan (comparten el mis predio industrial) planea su reapertura para junio. Distinta es la situación en el Gran Buenos Aires. Volkswagen, Toyota y Honda podrían empezar esta semana, si los municipios autorizan, pero la traba principal pasa por los autopartistas. En la provincia, las autorizaciones vienen más lentas y son muchos los proveedores que todavía están con trámites en marcha. El tema de la movilidad. Las automotrices tienen más posibilidades de gestionar el transporte para sus empleados; en los autopartistas es más difícil. En los municipios no quieren que trabajadores de un distrito vayan a otro por el tema de los contagios. Por ejemplo, en Zárate, querían que las empresas abrieran únicamente con trabajadores de ese municipio. Parece complicado que liberen a todos antes del miércoles lo que ya haría que pase la decisión de apertura para la semana próxima. El caso de Honda es particular porque la terminal ya tiene en su planta todas las piezas que necesitan para producir las últimas unidades del SUV HRV en el país. Una vez hechas, dejará de producir autos en la Argentina, como se había anunciado, para concentrarse en motos. Ford tiene previsto retomar la actividad de su planta el 18 de este mes, tal como le comunicó al personal. El Grupo PSA también notificó a sus trabajadores que regresaría la producción el 25, aunque puede haber una postergación mientras que Mercedes-Benz no tiene , por el momento, una fecha de regreso, más allá de haber presentado el pedido y adecuado las instalaciones a las nuevas reglas de juego. Tampoco General Motors, en Santa Fe, cuenta con una fecha de reinicio de la actividad. Más allá de este cronograma, la preocupación en las terminales es cómo funcionarán ante los cambios profundos que trajo la pandemia. Uno de los temas más sensibles para volver al trabajo es la incertidumbre respecto a lo que puede suceder en caso de abrir las fábricas y que, con el correr de los días, aparezca un personal contagiado de coronavirus y deban volver a cerrar. No es una producción sencilla, requiere de mucha logística y una parate sorpresivo altera todos los planes. Se aprenderá sobre la marcha.