Perfecto equilibrio para ciudad y ruta

3| El diseño interior confirma esa evolución hacia una imagen más moderna. Las generosas superficies vidriadas y el techo panorámico le otorgan una gran luminosidad. La calidad de los materiales y las terminación están dentro de los estándares del un vehículo producido para el Mercosur. Las butacas son cómodas aunque la posición de manejo tiende a ser elevada aun llevando la regulación a la posición más baja. También el espacio es generoso en las plazas traseras. El tablero y consola central forman un conjunto atractivo dominado por una pantalla táctil de 8 pulgadas. Una dato importante es que el baúl pasó de 306 litros a 393, lo que permite una mayor capacidad de carga. Clave en un vehículo pensado para la familia.

4| La versión Premier está equipada con un motor 1.2 turbo de 132 cv y 190 Nm de torque. Se combina con una caja automática de seis velocidades (también hay una variante manual de cinco marchas). La tracción delantera ya que este modelo dejó de ofrecer la versión con doble tracción.

5| Los SUV buscan compatibilizar un vehículo urbano familiar, pese al look aventurero, pero que sirva para disfrutar los viajes. Es por eso que tiene que haber un equilibrio. En el caso de la ciudad, tiene un andar confortable. Una suspensión que neutraliza las calles poceadas, una dirección bien liviana para no hacer esfuerzos en maniobras de estacionamiento y un motor que responde con energía desde las primeras marchas. Incluso, la caja tiene una función L que le otorga una mayor fuerza en situaciones de salida. Es un poco ruidoso pero nada que cause molestia.

6| Ese confort de marcha se replica en ruta. Se lo siente bien estable, con una dirección que se endurece de forma progresiva a medida que se aumenta la velocidad. La suspensión también trabaja en ese sentido. Se maneja con firmeza. Los frenos también brinda buena respuesta. Un detalle para tener en cuenta es que más allá de la idea de un vehículo para salir del asfalto, el despeje del suelo no es considerable como para enfrentar badenes o pozos pronunciados. En ciudad, una cuneta profunda debe ser tomada con precaución. La caja distribuye bien la fuerza como para encarar maniobras de sobrepaso de manera segura. Una vez alcanzada una velocidad crucero, el andar invita a viajar.

7| En materia de consumo, en ciudad ronda los 10 litros cada 100 km. Baja a cerca de 6 litros cuando se lo lleva a 120 km/h de forma constante.

8| La dotación de seguridad es un punto fuerte de la nueva Tracker. Todas las versiones vienen de serie con ESP, ABS con EBD, seis airbags, control de tracción y anclajes Isofix. La tope de gama suma alerta de punto ciego, alarma de riesgo de colisión, frenado autónomo de emergencia e indicador de presión de neumáticos.

9| En cuanto al confort, la Tracker se destaca por la conectividad, compatible para Apple CarPlay y Android Auto. Ofrece WiFi para conectar hasta siete dispositivos móviles. La prestación es muy buena, incluso mucho mejor que las que ofrecen algunas empresas para las redes hogareñas. A esto se suma el clásico sistema OnStar que asiste en línea a una amplia variedad de demandas del conductor.

10| El precio de la Tracker Premier es de $ 2.036.900 y cuenta con tres años de garantía o 100.000 kilómetros.