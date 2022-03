Peugeot 308, premiado por ellas

El Nuevo Peugeot 308 fue declarado “Women’s World Car of the Year 2022”, luego de que se hayan contados los votos de las 56 periodistas del jurado WWCOTY (Women Worldwide Car of The Year), quienes representaron a 40 países de los 5 continentes. El 308 superó a los 65 nuevos modelos lanzados en 2021 y que ingresaron a la competencia.