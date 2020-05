Poco para capitalizar: la ayuda estatal es del 0,3% del valor de una automotriz

El sector automotor fue uno de los que se acogió a este beneficio estatal (conocido como ATP) y, por tratarse de compañías de gran envergadura, se supone que estarían alcanzadas por la “Ley Vallejos”. En ese caso, es interesante analizar de cuánto es el aporte que el Estado está realizando y cuál es su relación con el valor de las empresas. Esto, para saber cuál podría ser la participación que podría tener en algunas de estas empresas. Según lo establecido, la asistencia no es el pago total del sueldo sino que corresponde a dos salarios mínimos como tope, es decir, a $33.750 por trabajador. El sector automotor, junto con el petrolero, está entre los salarios más altos de la industria. De esta manera, el desembolso que hace el Estado es del orden de los $33.750.000 por cada 1.000 empleados. En una terminal con 2.000 trabajadores, la ayuda recibida en abril correspondió a $67.500.000. Al tipo de cambio oficial, este monto representa u$s1.056.000. Tomando la automotriz que más mano de obra ocupa, la cifra puede rondar los u$s2 millones. Es probable que algunas terminales pidan recibir esa asistencia también para cancelar los compromisos salariales de mayo aunque no lo tienen definido. En parte, porque ya varias automotrices volvieron a producir (y comenzarán a exportar) y tienen en funcionamiento su red de concesionarias en muchas provincias y en la Capital Federal. Esto haría que ya no tengan la necesidad de recibir esa asistencia parcial. También el factor “Vallejos” es un punto a tener en cuenta. Ante una movida de este tipo -nunca se sabe si se hará realidad- en las empresas no quieren quedar debiendo favores.