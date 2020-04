Por el coronavirus, autopartistas proponen reducir 50% los salarios

Con la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril, la situación del sector automotor -totalmente paralizado- se vuelve más crítica. El anuncio del presidente Alberto Fernández del viernes a la noche obligó a las empresas a replantear sus planes ante la confirmación de que el aislamiento social no se flexibilizaría como se presumía. En el caso de los autopartistas, la noticia tuvo un fuerte impacto ya que muchas industrias pymes no tienen respaldo para sostener los costos fijos sin facturación. Es por eso que la asociación que agrupa a estas compañías, AFAC, envió una propuesta a los gremios SMATA, UOM y del plástico para implementar un esquema de suspensiones con un pago equivalente al 50% del salario “de bolsillo” para los meses de abril, mayo y junio para el personal afectado. Este pago sería en concepto de suma no remunerativa.