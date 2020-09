Qué hay de cierto en inversión de Ford que anunció Solá

Hasta el momento, lo que se sabe es que los autopartistas están trabajando en el proyecto. Desarrollo de piezas, matricería y demás. Según empresarios de este rubro, todo indica que el proyecto está avanzando. Sólo advierten que viene con cierto delay. La semana pasada, por ejemplo, algunas empresas recibieron planos e información técnica que indicaría que se está trabajando para un final feliz. Lo que dicen algunos es que estaría aprobado el estudio de factibilidad pero no la inversión en concreto, que es lo que sube o baja el pulgar. La decisión del desembolso de fondos va por otro carril. Fuentes bien informadas, aclaran que todavía no está decidido el proyecto ni a nivel global. Esto quiere decir que no están oficializados los otros países en los que se va a producir. La Argentina es un competidor más. Alguien que maneja buena información de este tema sintetizó con una frase el estado de situación: “Que a esta altura, la planta de Pacheco todavía esté en competencia ya es alentador”. Lo dijo en relación al contexto en el que se encuentra el país. No sólo el clásico tema de competitividad sino los problemas macroeconómicos, la falta de dólares y, especialmente, las perspectivas. Es una fuente confiable ya que es la misma que, mientras todo indicaba que el proyecto Cyclone iba a concretarse, insistía con su cautela: “No hay nada firmado”. Tuvo razón.