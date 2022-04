Seguridad para uso en transporte de cargas

En estos casos, Expert y Jumpy cuentan con ABS con repartidor electrónico de frenado, asistencia de frenado de urgencia, control de estabilidad (ESP) y tracción (ASR), todos sistemas que al trabajar en conjunto mejoran la experiencia de manejo y las problemáticas mencionadas.

Los neumáticos son elementos de seguridad muy importantes en todo vehículo. Mantener un buen estado de ellos y la presión de inflado adecuada respecto del peso a transportar, es una de las variables para garantizar, no solo que alcancen su vida útil sino también que los mismos no fallen provocando un siniestro. Por eso es importante respetar la presión de inflado del fabricante y no superar el peso máximo estipulado, lo que le garantizará más kilómetros de uso.