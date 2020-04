Serio: stock de autos alcanza hasta fin de año sin producir

Sr. 5: El auto es dólar puro. El año pasado, casi 80% de los 0 km que se vendieron fueron importados. Los nacionales, como ya se sabe, tienen la mayoría de las piezas importadas. Mientras esas importaciones se las puedan seguir pagando al dólar oficial, no va a haber problema. Al contrario, va a ser negocio para los que quieran comprar con billetes en la mano, como publicó Ámbito Financiero la semana pasada. Después, no sé. Hay que ver hasta cuándo aguanta así el Gobierno y sigue entregando dólares a $65. La emisión, en algún momento, se va a notar.

P.: Problemas de un sector deficitario.

Sr. 5: Sin dudas. Es duro decirlo, pero no le cierran los números por ningún lado. Todo un decorado fabril para terminar importando cientos de miles de autos sin arancel de Brasil. Hay alguna terminal que hoy está 15 a 1 con el Flex con Brasil. Una locura. Por eso, para este Gobierno que tiene el discurso industrialista y “nac & pop”, ADEFA no tiene peso. Es una cámara importadora.

P.: ¿Y el mercado interno? ¿Qué va a pasar?

Sr. 5: Entre el stock que hay -unas 90.000 unidades- y lo que está viniendo de Brasil y de algún otro país sobra para el mercado que va a haber después de la cuarentena. Por eso, las terminales patean la producción para junio o agosto. Como están las cosas, no tiene sentido abrir una planta. Sólo la que tenga que cumplir con alguna exportación. Sale más caro abrir una fábrica para producir con cuentagotas que tenerla cerrada. Hay que pagar el salario completo, luz, gas y otras cosas. En lo que queda del año se van a vender unas 10.000 unidades mensuales. ¿Las fábricas dicen que hasta junio no van a producir? ¡Hasta fin de año!

P.: Encima es una crisis global.

Sr. 5: La semana pasada se hizo una videoconferencia en ADEFA y están alarmados por la situación de sus casas matrices. Las plantas están paradas en casi todo el mundo y las que vuelven a producir lo van a hacer muy lentamente. Por eso, se tienen que olvidar de ayuda desde afuera. Alguna puede tener una mejor posición, pero esta pandemia lo que va a hacer es acelerar todos los cambios que se venían insinuando. Toyota y Volkswagen van a ser las grandes ganadoras de esta situación. La alemana, porque es muy fuerte en China. Esa es su gran ventaja. En un segundo escalón va a estar General Motors. FCA también porque el Gobierno estadounidense va a ayudarlas. Ford, en menor medida. El resto va a estar complicado. Un ejemplo: con este derrumbe accionario, hay marcas generalistas que producían millones de autos por año que, la semana pasada, valían en la Bolsa mucho menos que Ferrari que fabrica 6.000 vehículos por año. ¿Cómo se van a sostener esas estructuras?

P.: ¿Y en la Argentina?

Sr. 5: Más o menos igual o peor. Con 200.000 vehículos en el año, cuando íbamos a un millón, sobran marcas, fábricas, concesionarias, empleados. Sobra todo.

P.: Eso, las concesionarias. ¿Qué está pasando?

Sr. 5: ACARA pide que el Gobierno pague los sueldos porque muchas no pueden hacerlo. Lo bueno de esta crisis -si se puede encontrar algo bueno- es que va a mostrar los empresarios que trabajan bien y los que son unos chapuceros. Son muchos. Pero con lo que implica operar en la Argentina, hasta el más calificado tiene problemas. En Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal depositó los sueldos de dos meses y el costo de los alquileres a todas las concesionarias. Lo tienen que devolver cuando tengan ganancias. Impensado algo así en la Argentina. Acá muchos se están descapitalizando, liquidando stock para sanear sus finanzas. A este paso, muchos van a entregar la llave del negocio al que se anime a seguir a cambio de que se haga cargo de todo el pasivo. No sé el número, pero gran parte de las concesionarias están en venta. Hablo de empresarios muy importantes, conocidos, que se quieren ir del negocio. El problema es que no hay compradores. No hay precios. Los que están mejor parados hicieron las cosas prolijas y no tienen deudas, pueden sobrevivir un tiempo así. Por ejemplo, en un chat que hay de algunos dueños de concesionarias -todos amigotes entre sí, que juegan al tenis y al golf juntos- contaban cómo los bancos, medio desesperados, los estuvieron llamando para ofrecerles créditos al 24% anual a 12 meses, con tres de gracia, para pagar sueldos. Así puede pasar la tormenta sin descapitalizarse. Ahora, el que está endeudado al 60% está en el pozo. Van a caer muchos de estos. Otros se van a ir.

P.: Cansados de tanta inestabilidad

Sr. 5: Y de los impuestos. Los pocos que tienen una moneda para invertir y lo hacen en la Argentina es porque tienen su mundo acá. Cada vez son menos. Cuando ven que quieren poner ese impuesto “a los ricos” se espantan. No se dan cuenta de que están haciendo que le gente que da trabajo se vaya. Saltan a Uruguay, piden la visa E2 para inversores y listo. O Estados Unidos. Se sienten un blanco móvil. Los únicos que van a quedar son los muertos de frío y un país con un estado ineficiente con una influencia enorme en la economía. Mire este dato. En una terminal hicieron un estudio que muestra que el 75% de los dueños de concesionarias de su red no tiene descendencia o sus hijos se dedican a otra actividad. No van a seguir en el negocio. La mayoría es gente grande. En estas circunstancias, levantan todo y se retiran a disfrutar la vida. Los que vengan serán de otro palo. Gente sin experiencia y pasión por este negocio. Algo que se necesita y mucho.

P.: Y los que queden, ¿a quién le van a vender?

Sr. 5: Como siempre en este país, lo salva el campo. Es el único sector que va a quedar bien parado y el mundo va a seguir comiendo. Con lo que mueva el campo y toda la actividad que lo rodea, la demanda de autos va a estar ahí. El resto, muy deprimido. Tal vez la minería, el sector financiero y algo de servicios. La clase media va a tardar en volver a comprar. Algunos esperan que el Gobierne ayude con medidas pero, con un sector tan dependiente del dólar como el automotor, no creo que alienten la compra de autos porque, por ese agujero, se van muchos dólares.

Horacio Alonso