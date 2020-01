Sigue en 2020 la caída de ventas

Ni los brindis y fuegos artificiales por fin de año pueden distraer la atención de lo que sucede en el mercado automotor. No hay tiempo para dejar, aunque sea por un rato, las preocupaciones de lado. Todo sucede de manera vertiginosa. El comienzo oficial de 2020 confirmó los peores presagios y destrozó de un mamporro cualquier fantasía de una mágica recuperación de la actividad. Bastaron dos días hábiles para comprobar la irremediable realidad de que los pies siguen pegados a la tierra. Según los patentamientos del jueves y viernes pasado, la caída de los registros es de 37% respecto al inicio de 2019. Es cierto que son apenas dos jornadas como para aventurar pronósticos contundentes, aunque, para algunos veteranos del sector, alcanzan para alarmarse. Se basan en cuestiones estadísticas que muestran que, salvo imprevistos, el arranque de un mes marca el ritmo del resto de los demás días. Es por eso que ya hacen números sobre lo que puede suceder durante todo enero. Y no son buenos. El año pasado se había llegado a las 60.000 unidades y se especulaba que las ventas rondarían las 50.000 en este inicio de 2020, pero, con este panorama, ya imaginan un escenario peor. “Vamos para las 40.000 unidades”, dijo con voz temblorosa, del otro lado del teléfono, un empresario automotor. Enero es importante porque es el mes más alto en patentamientos debido a que se concentran operaciones postergadas de los últimos meses del año anterior para que los 0 km queden registrados como modelos del año siguiente. Estiman que el primer mes del año representa un 12% del total del mercado anual. Con este criterio, 2020 podría estar por debajo de las 400.000 unidades. Pero no todo es tan lineal ya que en el sector creen que habría que dividir este año en dos partes. Un primer semestre duro, con un arrastre negativo de 2019, y una segunda mitad mejor. Normalmente, el primer semestre representa el 54% de las ventas anuales y el segundo, el 46%. La expectativa es que esa tendencia, en 2020, se revierta. Todas especulaciones.