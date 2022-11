Sigue beneficio

“Todo el incremental de exportaciones automotrices y autopartistas no va a pagar las retenciones en 2023”, señaló Massa el viernes al mediodía durante un acto en el que se celebró la salida de la unidad 100.000 de la planta del grupo Stellantis ubicada en el partido bonaerense de Tres de febrero.

“Vamos a bajarle los impuestos a las exportaciones porque creemos que es la salida para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial”, subrayó el ministro.

Massa enfatizó que “si el Estado no pone, si el Estado no ayuda, no alcanza”.

Del acto también participaron el embajador en Brasil Daniel Scioli; el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren; la subsecretaria de Industria Priscila Macari; el vicepresidente para la Argentina del grupo Stallantis, Rodríguez Pérez Graciano, y el secretario general de la UOM, Abel Furlán. Massa aprovechó la ocasión para elogiar la labor de Scioli en Brasil.