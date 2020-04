Sin Mercosur, adiós a las automotrices

Sr. 5: Todas en contra.

P.: ¿Cómo lo ven en el sector?

Sr. 5: Estos días, el chat del grupo de WhatsApp entre directivos de las terminales estuvo a full. En términos de relacionamiento externo, hay una idea compartida de que no está bueno para la Argentina quedar aislada del bloque y del mundo. El riesgo que se corre, particularmente para las automotrices, al no participar de las negociaciones, sobre todo con Corea, Canadá e India, es no poder bloquear el avance en la región. Si el resto de los países del Mercosur le dan preferencias arancelarias a estos países, la Argentina se vería perjudicada. Que entren sus productos sin pagar el 35% de arancel haría imposible competir. Son tres países productores de automotores con escalas y competitividad mucho mayor que la nuestra. Si pueden entrar a los demás países del Mercosur con esos beneficios, se van a quedar con parte del mercado. Por lo menos en el segmento de automóviles porque ahí son fuertes. Distinto es en pickups porque no producen.

P.: ¿Por qué Brasil y los demás quieren avanzar en esa línea?

Sr. 5: La verdad, no se entiende. Brasil tampoco es muy competitivo. También tiene todo para perder en el rubro automotor. Si se concreta, hay riesgo que se levanten fábricas. Acá, obviamente, pero en Brasil también. En Uruguay también se perdería sentido seguir armando si de Corea o de la India se puede traer más barato.

P.: Entonces, ¿la decisión del Gobierno argentino está bien? Avanzar en esos acuerdos, para el sector automotor en medio suicida.

Sr. 5: No es tan así. El análisis es en dos planos. Uno, como bloque Mercosur y cómo se integra al mundo. Claramente, en el largo plazo hay que ir hacia la integración, cualquiera sea el país. No está bueno quedarse aislado. Pero también como bloque Mercosur estaría bueno que se trate de dilatar, más en este contexto, acuerdos con países con los cuales cualquiera de los miembros del bloque no tienen posibilidad de competir. Corea, India, Canadá, son países que tienen otros volúmenes de producción, otra competitividad. En el caso de Corea, manejan el tipo de cambio a su antojo. No se puede sacar una ganancia ahí. Distinto es con la Unión Europea, donde muchas empresas del sector tienen su casa matriz. Lo mismo es con Estados Unidos, donde puede haber transferencia de know how o inyección de inversiones. Hay una complementación, Con los otros países, nada. No hay muchas empresas de esos orígenes en la Argentina. Algo en electrónica y dos o tres importadores. Es todo para perder.

No tenemos un mercado estable, no tenemos proveedores, no somos competitivos. La única forma de sostener esta industria es por el régimen automotriz con Brasil que obliga a una compensación del comercio exterior.

P.: Que no se cumple. Se le perdonaron las deudas a las terminales que se excedieron en las importaciones.

Sr. 5: Ese es otro tema. Tampoco el Estado paga la deuda que tiene con las empresas. Entre los subsidios por los planes de descuentos que dejó impago Macri, reintegros de exportación i otras cosas, el paquete son 26.000 millones de pesos. No es una pavada. El régimen está y sirve como contención.

P.: Pero se firmó el año pasado un acuerdo con Brasil que estable un cronograma de apertura que termina en el libre comercio y al fin de ese régimen

Sr. 5: Eso está por verse. En ADEFA, algunos ya están hablando de cambiar lo que se firmó porque si no se quedan sin empresas. Un Flex de 2 a 1 o 3 a 1 funciona como un libre comercio y la Argentina no lo soporta. Se van todas las fábricas. Más, con el mundo que va a quedar después de la pandemia.

P.: ¿Para qué se firmó entonces?

Sr. 5: Porque Brasil quería libre comercio y lo mejor era cerrar un acuerdo de cualquier tipo antes de que el régimen se cayera. Se venía Bolsonaro y Paulo Guedes (N de R: ministro de Economía) que es un aperturista y nadie quería correr el riesgo de tener que quedara la discusión abierta. Ahora, hay tiempo para corregirlo.

P.: ¿Puede ser el primer paso, como algunos alertan, para que la Argentina se salga del Mercosur?

Sr. 5: Acá no se está yendo la Argentina del Mercosur. Lo que está haciendo es retirarse de estas negociaciones. Seguirá accediendo a los mercados del Mercosur.

P.: ¿Pero puede ser o no?

Sr. 5.: Sería terrible. Sin Mercosur, no hay industria automotriz. Puede sobrevivir el nicho de las pickups pero ni eso es seguro. Se cayó el proyecto de Mercedes Benz, el de Renault es una incógnita, Nissan está muy bajo y, lo último, lo que anticipó Ámbito Financiero con el fin del sueño de la producción de Ranger-Amarok. Toyota quedaría muy sola. La salida no es buena. La Argentina tendría que seguir participando de las negociaciones y pelearla desde adentro para que el perjuicio sea menor. Abriéndose, le va a costar más caro. Claramente, lo más perjudicial para una industria automotriz como la Argentina, con perfil exportador y con más de 50% de la producción destinada a Brasil, es que avancen sin la Argentina y abra su mercado a otros países.

P.: Tal vez fue una decisión de mostrar una posición de fuerza ante tres países con otro perfil económico. Presionar para negociar.

Sr. 5: Si fue para forzar una negociación, es una jugada arriesgada. Ya se vieron las primeras respuestas. Del otro lado está un presidente como (Jair) Bolsonaro que es imprevisible. Si esa es la lógica, se está jugando con fuego. Es cierto que a Brasil tampoco le conviene perder un mercado como el argentino, no es fácil reemplazar ciento de miles de autos en los buenos años por un capricho. Pero es Bolsonaro…

P.: ¿Para este Gobierno, la industria automotriz es importante?

Sr. 5: No la tienen como una industria prioritaria. Para nada. Nos enteramos por las noticias de la medida. No hubo consultas, ni a las automotrices ni a otros sectores. Como con los Impuestos Internos: a la mañana, gran acto en SMATA, con Alberto Fernández, todos amigos, y a la tarde, ¡oh, sorpresa! El impuestazo.

P.: Tal vez, tengan el proyecto del “auto 100% nacional”, como pensó durante su gestión en Economía Axel Kicillof, y no les interese sostener una industria multinacional que, además, es muy deficitaria en dólares.

Sr. 5: (Risas) Puede ser. Pero ya está demostrado que no se puede “vivir con los nuestro”.