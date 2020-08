También cae la venta de usados

Alberto Príncipe, presidente de la entidad, dijo que es “la baja está dada, por los primeros 20 días de julio donde estuvieron cerrados los locales en el AMBA”. “El 50% de las ventas a nivel país se realizan en estos distritos”, explicó.

Además, señaló que “los 10 días en que los comercios de autos usados pudieron trabajar en AMBA, realizaron operaciones pero no tanto como se pensaba. Hubo consultas, pero sobre productos específicos”. Con respecto al interior, en la mayoría de las provincias las agencias vendieron prácticamente igual volumen que en un buen mes de enero o febrero. “Si no se comercializó más, es porque ya no quedaba stock”, señaló Príncipe.