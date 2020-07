Toyota y ADEFA intentan frenar éxodo autopartista

Otra empresa que está sufriendo las consecuencias del cansancio de muchos autopartistas por los problemas argentinos es Ford. Como se viene informando en esta columna, el proyecto de la nueva Ranger presenta dificultades. La terminal está presupuestando proveedores para la futura pickup y los números no cierran. Algunas autopartistas se “plantaron” –como se dice vulgarmente- y se resisten a bajar sus precios a costa de su rentabilidad. Hay algunos casos en los que se muestran inflexibles ya que esa empresa viene desarrollando otras divisiones – además de la autopartistas – que comienzan a ser más atractivas en el negocio global por lo que pueden darse el lujo de fijar las condiciones comerciales. “O pagan lo que vale o nos bajamos del proyecto” se escuchó decir en medio de las negociaciones. El problema es que para otros fabricantes de piezas, el proyecto Ranger es vital. “Si no sale, cerramos la fábrica” dijo a este diario un empresario que está tratando de ser elegido entre los proveedores. También es cierto que, además del “costo argentino” estructural hay otras cuestiones más cuestionables como el manejo de precios entre las partes que, por intereses particulares, terminan “inflando” los valores. La corrupción no es sólo una cuestión del Estado.

La preocupación de las terminales tiene que ver también con los problemas para importar que están en aumento. La salida de proveedores hará que se demandan más piezas del exterior y en el país no sobran dólares para hacerlo de manera fluida. Ya es conocido el tema de las trabas que se están poniendo para la llegada de 0 km de otros países y las demoras en el permiso de ingreso, conocido como SIMI. Desde una terminal, mostraron su preocupación por este tema: “Ya bastante problemas tenemos para nos permitan importar autos como para que ahora nos tengamos que poner a negociar que nos permitan ingresas autopartes”. Todo esto en un panorama desalentador. Según algunas proyecciones de empresas del sector, recuperar los niveles de actividad a nivel mundial, previos a la pandemia, puede demorar hasta el 2024. En la Argentina, como siempre sucede, puede ser peor. Es por eso que ADEFA y el Gobierno están tratando de ajustar el plan de salvataje para el sector en el que están trabajando, tal como adelantó Ámbito. No habrá beneficios tributarios ni mucho menos. Se basará es financiación a baja tasa a plazas de hasta 36 meses. Es todo lo que se puede hacer con un Estado quebrado. Se espera que en menos de dos meses esté terminado para su anuncio.

Una perla para el final. Ya se comentó en otras ediciones los cuestionamientos desde ADEFA al titular de la asociación de concesionarias (ACARA), Ricardo Salomé, por temas varios. En la entidad hay mucho malestar por los datos que esa cámara difunde sobre los inventarios de 0 km. “No sabemos de dónde saca esos volúmenes de stock” se quejó un directivo que suele participar de las reuniones del club automotriz. ACARA viene mostrando que hay alrededor de 90.000 autos en manos de fábricas, dealers e importadores. Las terminales cuestionan esas cifras por no coincidir con la realidad pero, también, por el mensaje que envía al mercado y al Gobierno, especialmente las consecuencias que puede tener ante nuevos pedidos para importar autos. A esta altura, se está haciendo una costumbre en el sector que se conozcan críticas contra este directivo de ACARA.