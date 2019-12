Un suv que apuesta al confort y al diseño

3| El interior está dominado por la modernidad y el estilo trabajado en todos los detalles. En algunos casos, las soluciones buscadas, por exceso de creatividad, no son las más prácticas. Pero es un vehículo que no quiere ser criticado por falta de originalidad. Tapizados de cuero, tablero digital y excelente posición de manejo con unas butacas que son la síntesis de la comodidad. Las plazas traseras, obviamente, no resaltan por su generoso espacio, pero no llegan a ser tortuosas.

4| Está equipado con un motor 1.2 PuroTech turbonaftero de 3 cilindros con 155 caballos y 240 Nm de torque, combinado con una caja automática de ocho velocidades y tracción delantera.

5| El DS3 tradicional ya había impuesto una idea: ser un vehículo para todos los días. En el Crossback ese concepto se refuerza. La suspensión blanda permite un andar confortable en ciudad que se complementa con una potente respuesta del motor desde la salida. La dirección liviana hace que maniobrar en el tránsito no sea una molestia. Sin llegar a ser un vehículo estrictamente deportivo, se comporta de manera divertida.

6| Al salir a la ruta, se lo puede sentir un poco liviano por la confortabilidad de las suspensiones, pero sin llegar a transmitir inseguridad. La caja responde con potencia en todas sus marchas y el motor transmite un sonido justo: presente pero agradable. Cuando se alcanzó la velocidad deseada y el camino invita a dejarse llevar, la octava entrega un confort de marcha relajado. Más si se utiliza la tecnología de ayudas de conducción.

7| La buena respuesta del motor, para un vehículo que busca un equilibrio, se refleja en los 8 segundos y “monedas” que demanda llevarlo de 0 a 100 km/h y sus más de 200 km/h de velocidad final que acusa. El consumo promedio es de unos 7,5 litros cada 100 km con un tanque de 44 litros.

8| De serie viene con seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y de tracción, anclajes Isofix y asistencias varias de conducción, como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta por cambio de carril y detector de señales de límites de velocidad.

9| En materia de confort, cuenta con una pantalla táctica con toda la información necesaria equipada con los sistema Apple CarPlay y Android Auto. Se ofrece con tres niveles de equipamiento.

10| Hasta hoy, los precios del DS3 Crossback van desde u$s39.000 hasta u$s54.000. A partir de mañana se actualizarán por los cambios en Impuestos Internos que comenzarán a regir en enero, y la marca estaba definiendo el valor final para este modelo. Se ofrece con garantía de tres años o 100.000 km.