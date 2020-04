Oficial: así anunció Ford el fin de la pickup conjunta con Volkswagen en Argentina

Las filiales locales de las dos compañías decidieron no hacer comentarios sobre lo publicado por este medio. Tampoco lo desmintieron, más allá de que los detalles suministrados en esa nota eran suficientemente precisos como para dudar del hecho. Algunos trascendidos señalaban que no habría ninguna comunicación pública de esa decisión, en lo que se refiere a la Argentina, ya que hasta el momento se había manejado todo a nivel de las cúpulas empresarias en Estados Unidos y Alemania. Tendrían que ser las máximas autoridades las encargadas de informar sobre el tema. Así lo hicieron, pero no de manera pública, sino internamente.

Pese a ese lógico silencio, este medio pudo acceder a la comunicación de Ford de Estados Unidos en donde se confirma oficialmente lo adelantado hace casi un mes. La nota está firmada por el jefe de ingeniería de la marca, Rob Sharples, y el director de compras de la misma, Paul Mullins. Ambos directivos, con oficinas en la sede central de la automotriz en Dearborn, Michigan, son las cabezas en sus áreas a nivel mundial de la pickup Ranger, o programa T6 como se lo denomina internamente.

En el texto, luego de un agradecimiento protocolar a sus colaboradores, anuncian la cancelación del programa J73S previsto para 2022. La primera letra y los dos números corresponden al proyecto Cyclone, como se nombró a la producción conjunta de Ranger y Amarok. La S refiere a Sudamérica. La fecha a partir de la cual se dio de baja es el 4 de abril, aunque extraoficialmente se había comunicado de manera interna dos días antes, como publicó Ámbito. En otro párrafo, el comunicado aclara que “sólo” ese proyecto es cancelado y reafirma que los programas “MY2022 P703S (South America) and J73M (South Africa)” no están afectados por esta decisión. El P703S corresponde a la producción de la pick Ranger en la planta de General Pacheco, plan que sigue en marcha como se publicó, con algunos detalles, en este medio la semana pasada. En tanto, el J73M alude al proyecto Cyclone en Sudáfrica, donde sí Ford va a producir en dos años su nueva Ranger y la nueva Amarok para VW.

De esta manera, se confirma oficialmente lo adelantado respecto a la baja de la producción de una pickup conjunta en Sudamérica, más precisamente en la Argentina, entre Volkswagen y Ford.

En la nota de comienzos de abril, Ámbito informó que el director de compras de Ford para la región, había comunicado en Brasil, durante una teleconferencia con proveedores de ese país y la Argentina, que el proyecto Cyclone había sido dado de baja por decisión de la automotriz alemana. “No va más”, señaló el directivo quien no ocultó su malestar al reconocer que ya había sido notificado por la otra automotriz. Uno de los participantes de la “call” quiso indagar sobre los motivos de la compañía alemana para tomar esa supuesta decisión y como respuesta recibió un escueto “pregúntenle a Volkswagen”

El proyecto Cyclone consistía en la producción de una pickup conjunta que unificaría a las actuales Ranger y Amarok. Hasta ahora, la idea era que el modelo fuera producido por Ford en la planta de la localidad bonaerense de General Pacheco. De ahí, se entiende el enojo del directivo al comunicar el fin del proyecto ya que significaba fortalecer la situación de la planta argentina que quedó con más de la mitad de su capacidad de producción ociosa tras la salida de línea del modelo Focus.

El alto ejecutivo aclaró, ante una pregunta de un proveedor, que el levantamiento de los planes en Sudamérica no implicaba que se suspendiera también en el resto del mundo – el caso de Sudáfrica - por lo que habrá una pickup “melliza” pero no producida en la región. El proyecto Cyclone tenía como objetivo fabricar entre 100.000 y 120.000 unidades anuales. Hoy Ford produce poco menos de 50.000 unidades de Ranger mientras que Volkswagen supera ese número de Amarok, hoy su único modelo de fabricación local tras la salida del Suran. Esta terminal tiene ejecutada una inversión de u$s650 millones para fabricar un SUV que se conoce, por ahora, como Tarek.

Además de problemas de costos y de caída de mercado, la decisión de la marca alemana tendría que ver con este enroque de modelos. Al dejar de fabricar la Amarok en su planta, se quedaría sólo con el SUV por lo que pasaría a tener el problema que enfrenta hoy Ford: producir a la mitad de su capacidad instalada. Volkswagen estaba negociando un nuevo modelo que reemplazara a la Amarok para llegar entre los dos vehículos a fabricar 100.000 unidades anuales. La falta de definición de una nueva inversión, agravada ahora por la pandemia, pudo haber sido uno de los motivos de esta automotriz para dar marcha atrás y preservar la producción de Amarok en su planta más el proyecto Tarek que le permitiría llegar a ese número.

El directivo fue consultado por otro de los participantes de esta videoconferencia sobre si Ford podría recibir un nuevo modelo en Pacheco para no trabajar a mitad de su capacidad, pero descartó esa posibilidad. Sólo confirmó que a partir de mayo se comenzará a recotizar las piezas para la nueva Ranger, prevista para el 2022, con una producción estimada de 60.000 unidades.