Oficial: así anunció Ford fin de pickup conjunta con VW

Las filiales locales de las dos compañías decidieron no hacer comentarios sobre lo publicado por este medio. Tampoco lo desmintieron, más allá de que los detalles suministrados en esa nota eran suficientemente precisos como para dudar del hecho. Algunos trascendidos señalaban que no habría ninguna comunicación pública de esa decisión, en lo que se refiere a la Argentina, ya que hasta el momento se había manejado todo a nivel de las cúpulas empresarias en Estados Unidos y Alemania. Tendrían que ser las máximas autoridades las encargadas de informar sobre el tema. Así lo hicieron, pero no de manera pública, sino internamente.