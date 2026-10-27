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27 de octubre 2026 - 21:00

Tesla convierte sus coches en una pesadilla por Halloween: así es la nueva función secreta

La compañía incorporó una experiencia especial que modifica distintos elementos del vehículo y suma nuevas opciones recreativas desde la pantalla principal.

Tesla sumó una experiencia especial para Halloween en algunos de sus vehículos.

Tesla sumó una experiencia especial para Halloween en algunos de sus vehículos.

Gentileza - Tesla

Tesla volvió a aprovechar una fecha especial para sumar funciones nunca antes vistas a su catálogo de vehículos. Esta vez, la compañía eligió Halloween para incorporar una experiencia que cambia toda la estética habitual del auto.

La novedad llega a través de una actualización de software, por lo que no es necesario agregar accesorios ni tampoco llevar a cabo modificaciones físicas. Todo se controla desde el sistema multimedia de los modelos compatibles.

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La actualización incorpora cambios visuales y sonoros desde la pantalla central.

La actualización incorpora cambios visuales y sonoros desde la pantalla central.

La actualización 2026.38.3: el software que transforma el coche en una casa encantada

La función se llama Halloween Mode y empezó a distribuirse con la actualización 2026.38.3 de Tesla. El software fue lanzado el 6 de octubre y agrega una serie de efectos visuales, sonidos y funciones interactivas pensadas especialmente para Halloween.

Una vez activado, el vehículo modifica la visualización que aparece en la pantalla central y adopta una ambientación inspirada en películas de terror. Cuando está estacionado, el escenario digital puede mostrar:

  • un cementerio

  • una casa embrujada

  • árboles secos

  • calabazas iluminadas

  • una luna llena

  • elementos que aparecen desde el suelo

Tesla también incorporó un espectáculo de luces especial, nuevos sonidos de cierre y opciones temáticas para Photobooth. Además, la función Trick or Treat permite que el vehículo reproduzca sonidos y haga parpadear las luces cuando detecta que alguien se acerca.

El modo transforma la representación del entorno con una estética inspirada en el terror.

El modo transforma la representación del entorno con una estética inspirada en el terror.

De fantasmas en la pantalla a peatones convertidos en esqueletos

Uno de los cambios más visibles se encuentra en la representación digital del propio Tesla, ya que el vehículo pasa a mostrarse como un fantasma cubierto por una sábana blanca.

Los autos cercanos adquieren una apariencia diferente dentro de la visualización y los peatones pueden representarse como esqueletos caminando. En vehículos con Full Self-Driving (Supervised), incluso cambia el color del recorrido que aparece sobre la pantalla.

La ambientación también incorpora otras funciones, por ejemplo, los usuarios pueden programar un espectáculo de luces de Halloween y usar Photobooth con elementos decorativos especiales. Tesla sumó además distintas apariencias digitales para el vehículo y efectos sonoros. Otra de las opciones permite usar los altavoces exteriores para reproducir mensajes desde el auto y así sorprender a los peatones.

Las funciones especiales se activan desde el menú Toybox en los modelos compatibles.

Las funciones especiales se activan desde el menú Toybox en los modelos compatibles.

¿Cómo se activa el modo Halloween desde el menú Toybox?

Para usar la función primero es necesario contar con una versión compatible del software, Halloween Mode debutó con 2026.38.3 y permanece disponible en actualizaciones posteriores. Una vez instalada, hay que ingresar desde la pantalla central a: Toybox - Halloween Mode.

Dentro del apartado aparecen dos opciones principales:

  • Ghost Costume: transforma la representación digital del vehículo en un fantasma

  • Trick or Treat: activa sonidos y efectos de luces cuando una persona se aproxima

Al encender el modo, la pantalla muestra primero una animación especial de Halloween y después cambia a la nueva ambientación. Hay que tener en cuenta que la disponibilidad depende del modelo y del hardware instalado.

La función principal figura como disponible mundialmente en vehículos compatibles equipados con procesadores AMD, entre ellos versiones recientes de Model S, Model 3, Model X, Model Y y Cybertruck. Tesla no limitó la experiencia al 31 de octubre, las notas de la actualización indican que Halloween Mode puede usarse durante todo el año.

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