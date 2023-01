Avanza el Gobierno en la creación de un nuevo esquema de compensaciones

Juan José Bahillo

Por Daniel Aprile El impacto que tuvo el Programa de Incremento Exportador en sus dos etapas permitió que el Gobierno cumpliera con las metas de acumulación de reservas en el Banco Central y también con la recaudación fiscal gracias al cobro de los derechos de exportación. Sin embargo -como contrapartida- generó una enorme cantidad de complicaciones para distintas actividades productivas que agregan valor y convierten granos en proteína.

Entre los afectados, aparecen los criadores de cerdo, los avícolas y los productores de leche, que en ambas ocasiones sufrieron el incremento de costos producto del encarecimiento de las materias primas (soja y maíz) con las que se elabora el alimento balanceado para los animales.Roberto Domenech, titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, aseguró en diálogo con Ámbito que la segunda edición del dólar soja los tomó “tan mal como el primero” y confirmó que por ello sus costos operativos se incrementaron un 7%.Otra de las actividades en la que los productores podrían recibir una compensación es la lechería, donde la sequía y el impacto del dólar soja pusieron a los tambos en una situación crítica. Desde el sector, aseguran que la cadena lleva 14 meses en quebranto y que gran parte lo absorbió el productor. Sólo durante 2022 los costos de producción crecieron un 8% por encima del precio de la materia prima a lo que hay que sumar hasta un 20% producto de los programas de incentivo exportador.En el caso de los tambos, las últimas compensaciones se pagaron durante la gestión de Alejandro Sammartino a cargo de la Dirección Nacional de Lechería. En aquel entonces se pagó un total de u$s75 millones para todos los productores tamberos por los primeros 3.000 litros de leche.En diálogo con Ámbito, Sammartino aseguró que “es fundamental luego de las distorsiones generadas por el dólar soja y el retraso del tipo de cambio, apuntalar a los tambos de menos de dos mil litros que representan la mitad de los establecimientos aunque explican apenas el 15% de la leche. Si no pueden implementar compensaciones como en el pasado se deben generar créditos a tasa cero no bancarios para estos productores para que lleguen a tiempo a través de las estructuras provinciales”.Según Sammartino, “la sequía y el dólar soja pusieron a los establecimientos en una situación muy delicada que sólo podrán soportar aquellos con mas espalda financiera o más eficientes. Igualmente la falta de fibra es preocupante para definir la producción de leche de este año. Faltará leche sin dudas”.En el caso de la cría de cerdos, la compensación sería total para los productores que tengan hasta 1.000 madres y luego tendría un sistema escalonado para quienes tienen mayor cantidad de reproductoras. El aporte que haría el Gobierno se ubicaría entre el precio promedio de la tonelada de soja y la diferencia que se haya pagado durante el plazo que duró el programa de incremento exportador.Según pudo confirmar Ámbito, las nuevas compensaciones tendrían en cuenta la escala productiva de quienes las recibirán y contemplarían un monto específico en pesos -teniendo en cuenta el sector al que apuntan- tal como ocurrió con la asistencia que hace pocos días concretó la Secretaría de Agricultura -que conduce Juan José Bahillo-cuando pagó a 1.754 productores que no habían ingresado al dólar soja en la primera etapa. En ese caso, las recibieron pequeños y medianos productores de soja y maíz, por un monto cercano al $1.000.000 por productor.