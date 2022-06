Avanza Ficha Limpia también en Catamarca

Según lo consignado por el diario La Unión, el texto inhabilita para la función pública en los tres poderes del Estado a aquellos ciudadanos que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad (incluso con cumplimiento en suspenso), hasta tanto sea cumplida la pena o revocada.

“Acompañamos la iniciativa porque consideramos que gana la sociedad, porque hubo un paso importante para que los delincuentes, los corruptos, los narcotraficantes y los abusadores sexuales no sean más candidatos a cargos electivos y tampoco estén ocupando cargos en el Estado”, afirmó el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Tiago Puente, respecto de una iniciativa que -dijo- es similar a un proyecto propio.

El proyecto del oficialismo en la provincia que gobierna Raúl Jalil fue presentado en la Legislatura a mediados de junio pasado.

“Es más amplio porque el que presentó la oposición solo habla de los cargos electivos y cargos partidarios”, sostuvo en esa oportunidad el diputado provincial Gustavo Aguirre, miembro del bloque parlamentario del Frente de Todos catamarqueño.

“Nosotros creemos que debemos hablar de todos los cargos y no solamente de los electivos; se debe incluir a todas las personas que formen parte de la función pública, no solo gobernador y legisladores sino ministros y secretarios que no son electos por el pueblo”, explicó por esas horas. Y agregó que el proyecto oficialista también incluye a los miembros del Poder Judicial.

En abril Jujuy se convirtió en la cuarta provincia en adoptar el mecanismo, tras las sanciones legislativas de rigor activadas ya en Mendoza, Chubut y Salta.