Avión misterioso: el juez ordenó retener pasaportes de los iraníes

Villena recibió ayer la denuncia formulada por Jorge Knoblovits, en representación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), con el patrocinio letrado del Dr. Leonardo Camiser, a la que se tuvo por querellante.

Las medidas fueron dispuestas en el marco de la causa que se abrió por el ingreso del avión de matrícula venezolana con tripulación de ese país y cinco de Irán.

La fiscal federal Cecilia Incardona requirió que se investigue el caso del avión venezolano que arribó la semana pasada y el expediente quedó bajo secreto de sumario. El juez Villena decretó que la causa pasará a tramitar bajo secreto de sumario a pedido de la fiscal que, además, requirió una batería de medidas de prueba tendientes a determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional,

Confirmación

Al tener información de inteligencia aportada por distintas agencias del mundo, en el aeropuerto la delegación que venía en el avión fue recibida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana, la Dirección de Migraciones y la Policía Federal. Entre los tripulantes que volaban desde México había doce venezolanos y cinco iraníes. “Uno de ellos es homónimo de un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán”, afirmó Fernández en diálogo con C5N. Por lo tanto, la nave quedó bajo investigación. Además se supo que el avión transportaba autopartes para una empresa automotriz, y que “se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”.

Fernández confirmó que se les retuvo el pasaporte a los cinco tripulantes iraníes y explicó que no se los privó de la capacidad del traslado. Asimismo, aseguró que el avión venezolano no cuenta con combustible y que las empresas argentinas no quieren abastecerlo “para evitar sanciones de Estados Unidos”.

El caso

Desde la DAIA señalaron que, “de acuerdo con lo establecido por la justicia argentina, los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán”.

Al aceptar a la DAIA como querellante, el juez Villena señaló que esa condición les fue conferida en su “carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA/DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, lo cual le genera un interés genuino para que se investiguen los hechos denunciados”.

El avión investigado es un Boeing 747 de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, que llegó a Ezeiza el lunes de la semana pasada a las 15:30, tras realizar antes una parada en Córdoba, por cuestiones climáticas.

El vuelo provenía de Caracas, Venezuela, y la tripulación estaba conformada por los cinco iraníes a los que les retuvieron el pasaporte y 14 ciudadanos venezolanos.

El miércoles pasado, el avión partió rumbo a Montevideo, Uruguay, para cargar combustible que le habían negado dos empresas en Argentina, pero debió regresar a Buenos Aires porque Uruguay le impidió el ingreso a su espacio aéreo.

Cuando el avión, que en todo momento declaró transportar autopartes algo que fue constatado-, regresó a Ezeiza, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó retener la documentación de los miembros de la tripulación y otorgarles una autorización provisoria de permanencia en la Argentina.