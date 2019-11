Axel Kicillof: "Para que la Universidad esté al alcance de todos tiene que llegar a cada rincón de la Provincia"

Durante el acto, Kicillof estuvo acompañado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; el Rector de la UNPAZ, Federico Thea; el presidente del CIN y Rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Persik; y la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNPAZ, Alejandra Roca.

“No hay Universidad democrática, no hay Universidad transformadora, no hay Universidad integrada con la sociedad, si los únicos que pueden acceder son aquellos que gozan de determinados privilegios”, expresó Kicillof al inicio de su discurso, donde hizo un repaso por la historia de la Reforma Universitaria de 1918.

“Venimos de un período de fuerte ninguneo de la Universidad y la historia”, afirmó el gobernador electo y agregó: “Cuando un gobierno olvida la historia no es inocente, tiene una finalidad. No hablar de historia implica desdibujar y reescribir de manera autoritaria la identidad misma de un pueblo”.

En este sentido, se refirió a los diferentes conflictos que tuvo el actual gobierno con el sector universitario: “Supongamos que alguien piensa que ‘hay demasiadas universidades’ o que ‘los pobres no acceden a la universidad pública’, puede ser una cuestión de desconocimiento, pero lo que más me preocupa de esas frases es que no solo haya quienes lo piensan o creen, sino que hablan de proyectos políticos”.

“Es una ideología y una forma de ver el mundo que indica un país para pocos, donde las oportunidades están espantosamente distribuidas. No es cierto que los hijos de los trabajadores no vayan a la Universidad, sino que muchísimos más hijos de sectores populares, que antes no tenían acceso, lo han logrado porque hubo un Estado y una política pública de un Gobierno que abrió 19 Universidades”, continuó.

Además, de cara al futuro, indicó: “se está inaugurando una época distinta, llena de necesidades, obligaciones y desafíos. A los que nos toca asumir roles centrales sabemos que no vamos a poder hacer nada solos, necesitamos hacerlo entre todos, colectivamente, sumando a todos los sectores”.

Finalmente, celebró que “desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires vamos a bregar para que más bonaerenses puedan acceder a la Universidad pública y gratuita, porque la Universidad es un derecho y un instrumento de desarrollo que la Provincia no va a desperdiciar”.