Bachelet da un paso al costado

En un primer momento, Bachelet no dio detalles sobre las razones de su decisión. Pero durante una rueda de prensa, dijo que había avisado a su “jefe” Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hace dos meses.

“Él quería que me quedara, pero ya no soy una mujer joven y después de una larga y rica carrera, quiero volver a mi país, con mi familia”, explicó.

Recientemente, fue objeto de duras críticas por parte de Estados Unidos y de oenegés como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que la acusaron de haber mantenido una posición demasiado tolerante ante las violaciones de los derechos humanos en China. Le reprocharon no haber denunciado con más firmeza estos atropellos durante su visita al gigante asiático, la primera de un alto comisionado desde 2005.

Presiones

“Esto no tiene nada que ver” con la decisión de no brindar un segundo mandato, aseguró. “Siempre escucho las críticas”, pero “no es eso lo que me hace adoptar ciertas posiciones”, insistió.

También fue criticada por haber retrasado la publicación de un informe que documenta la situación de los derechos humanos en Xinjiang.

El lunes, Bachelet dijo que compartirá primero el informe con las autoridades chinas –como sucede con todos los países– antes de publicarlo.

Bachelet -la primera mujer presidenta de Chile, que durante la dictadura pinochetista sufrió torturas- fue nombrada por Guterres en 2018. Su mandato acaba a finales de agosto.

El estilo de Bachelet, basado en el diálogo, marcó una clara ruptura con su predecesor, el jordano Zeid Raad Al Hussein.