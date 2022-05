Báez se consagró en Estoril y consigue su primer título de ATP

Con esta consagración, pudo tomarse revancha de la final perdida este mismo año en Santiago de Chile ante el español Pedro Martínez y extendió la tradición ganadora del tenis argentino en Estoril, donde también fueron campeones David Nalbandian (2002 y 2006), Juan Ignacio Chela (2004), Gastón Gaudio (2005) y Juan Martín Del Potro (2011 y 2012).

Báez, acreedor de un premio de 81.310 euros, ascenderá hoy desde el puesto 59 del ranking mundial al 40, lo que significará un nuevo hito en su carrera: será su mejor ubicación.

En su camino hacia la conquista del Millenium Estoril Open, torneo de categoría ATP 250, el argentino eliminó sucesivamente al local Joao Souza, al croata Marin Cilic -tercer preclasificado-, al francés Richard Gasquet, al español Albert Ramos Viñolas y a Tiafoe. El argentino fue superior al estadounidense en todas las estadísticas del juego, como lo reflejan sus mejores porcentajes en aces, primeros servicios, puntos ganados con el segundo saque, devoluciones y puntos de quiebre salvados.

Tiafoe comenzó el partido de manera inmejorable al confirmar su saque después de doblegar el servicio del argentino, que sin embargo se recuperó y encaminó el primer set con cinco games consecutivos. En el segundo segmento, sustentado en su confianza, Báez mantuvo la solidez de su juego y completó la faena. “¿Qué decir? Hace una semana atrás estaba en un momento totalmente diferente al que vivo hoy”, compartió al público en la ceremonia de premiación, refiriendo a la eliminación en la primera ronda de Barcelona.

El argentino agradeció a su entrenador Sebastián Gutiérrez, a todo su público y a los fanáticos portugueses que le pusieron un ambiente animado a la final. “Es mi primera vez aquí y sentirme apoyado como me sentí es realmente para agradecer. Espero volver el año que viene con más fuerzas todavía”, dijo.

“Disfruté mucho esta semana, los pensamientos que se me vinieron al momento de este logro son muchos, pero principalmente mucho orgullo”, admitió en un discurso que también incluyó un reconocimiento a su rival en el idioma inglés.

“Fuiste una inspiración para mí, sos un gran jugador, una gran persona y ojalá tengas la mejor carrera”, le deseó a Tiafoe, 29ª del ranking, a quien enfrentó por primera vez.

Previamente, el tenista oriundo de Hyattsville, estado de Maryland, había reconocido la superioridad de su adversario: “Sebastián lo merecía mucho más, fue mucho mejor que yo esta tarde”.

Tiafoe perdió su segunda final en Estoril pero aseguró que volverá a intentarlo a partir del próximo año porque se trata de una de sus “canchas favoritas”. Su anterior subcampeonato lo obtuvo en 2018 tras caer con el portugués Joao Sousa.

“Me han regalado una semana increíble, lamentablemente no pude ganar pero volveré por muchos años. Me gustaría que en mi país me alentaran como lo hacen acá”, cerró el moreno estadounidense.

La final de dobles en Estoril también tuvo participación argentina pero no con el mismo desenlace ya que el tandilense Máximo González, en dupla con el sueco Andre Goransson, cayó ante la pareja local Nuno Borges-Francisco Cabral por 6-2 y 6-3.