Bahillo defendió en la Cámara baja el proyecto agroindustrial

En esa línea, Bahillo dejó claro que se “deben generar políticas de inclusión laboral, ya que si todo este crecimiento no se condice con nuevas oportunidades de trabajo, el desarrollo no se produce”. Por otra parte, aseveró que la producción debe ser “sustentable ya que hay que mirar el medio ambiente pero sin tener una postura que inmovilice, sino no se puede dar la respuesta que requiere el país”.

Durante la reunión, Casaretto expresó que “el objetivo de este proyecto es captar inversiones del sector agropecuario e industrial, generar valor agregado e ingreso de dólares y, en algún caso, sustituir importaciones y en otro fomentar las exportaciones”.

Por su parte, Buryaile señaló que “el compromiso es trabajar para tener la mejor ley posible que contemple las necesidades de los productores y lograr el mejor funcionamiento adecuado del Gobierno”. El objetivo de los diputados es analizar modificaciones con asesores de las comisiones -si el oficialismo permite dicha acción- y dictaminar en las próximas semanas.

Scioli

El pliego del -una vez más- designado embajador en Brasil y ahora exministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli se tratará esta mañana por la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. La oposición realizó en las últimas semanas varias críticas a su titular, la camporista Anabel Fernández Sagasti, por la demora a la hora de avanzar con propuestas.