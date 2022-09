Baja sensible: Villa se opera rodilla derecha y se pierde Superclásico

En esa posición, Boca no tiene en estos momentos al juvenil Exequiel Zeballos, quien fue operado de su tobillo derecho y recién podrá estar a disposición a comienzos del año próximo. Boca había pedido a la AFA la posibilidad de incorporar un jugador por la lesión del “Changuito”, lesionado por un rival de Agropecuario por la Copa Argentina, pero ayer el club tomó la determinación -más allá de la lesión de Villa- de no incorporar a nadie. Por eso decidió no vender a Luis Vázquez, quien tuvo varias ofertas de clubes de Europa: la última fue del Almería, de España, por 7 millones de euros a cambio del 70 por ciento de su ficha más objetivos.

Es de recordar que Villa, el 19 de septiembre, se tiene que presentar -en el juicio oral por violencia de género- en el Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa que le inició su expareja Daniela Cortés. Se trata de la primera de las dos causas que tiene el futbolista por violencia de género, ya que la otra fue iniciada por una joven con la que mantenía una relación, quien lo denunció en mayo pasado también en los tribunales de Lomas de Zamora.

En cuanto al equipo para jugar ante Colón el próximo domingo en Santa Fe, al entrenador Hugo Ibarra, aparte de la falta de Villa, se le agregan las de Luis Advíncula, Guillermo “Pol” Fernández y Alan Varela, quienes llegaron a cinco amarillas y tiene una fecha de suspensión.