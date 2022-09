Balance positivo: dos goleadas, buen juego y Scaloni confirmado hasta Mundial 2026

Sin embargo, Lionel Scaloni -quien fue confirmado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, hasta el Mundial 2026- deberá ahora tomar una de las decisiones más difíciles que todo entrenador está obligado a hacer en las vísperas de un Mundial.

Scaloni, al igual que sus colegas de las otras 31 selecciones que juegan la Copa del Mundo, deberán entregar una prelista de 35 futbolistas el viernes 21 de octubre y la lista definitiva de los 26 convocados definitivamente la tendrá que dar a conocer el lunes 14 de noviembre, sólo seis días antes del comienzo de la cita mundialista.

Si bien tiene la mayoría de los cupos ya los tiene definido, podría haber algunas sorpresas.

Scaloni no quiere pensar aún en la lista definitiva, sabe que aún los futbolistas tienen muchos partidos por delante antes de llegar a Qatar y hay que esperar que no hayan lesionados y que otros se recuperen. Hasta ahora, de no mediar inconvenientes, los que tienen el pasaje seguro son los arqueros Emiliano Martínez; Franco Armani y Gerónimo Rulli; los defensores Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel; los mediocampistas Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Nicolás González y Alexis Mac Allister; los delanteros Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En el arco, además de “Dibu” Martínez y Armani, el otro cupo lo pelean Rulli y Juan Musso. Sin embargo, el arquero del Atalanta, quien sufrió la fractura con desplazamiento del complejo orbital/maxilar derecho y no pudo estar en esta última ventana FIFA, es muy difícil que se recupere antes del Mundial.

En la última línea, Scaloni ratificó a Gonzalo Montiel a pesar de no estar jugando mucho en el Sevilla. En esta posición esperan por su suerte Juan Foyth, Nehuén Pérez y Facundo Medina y un poco más atrás en la consideración del DT quedó Lucas Martínez Quarta.

El que le planteó una satisfactoria duda a Scaloni fue Enzo Fernández con las buenas actuaciones y los goles que el mediocampista viene teniendo en el Benfica y que tuvo en el partido ante Jamaica con la selección. Ese cupo lo tendría que pelear con Exequiel Palacios, que fue excluido de esta última convocatoria por sufrir una lesión muscular. Más atrás y con muchas menos posibilidades aparecen Thiago Almada, Emiliano Buendía y Nicolás Domínguez.

Con su gol ante Jamaica y su buena actuación, Julián Álvarez sacó su pasaje a Qatar. Las dudas pasan por el resto de futbolistas que llevará. Scaloni tiene muy bien vistos a Joaquín Correa y Ángel Correa, pero también tiene entre sus preferidos a Paulo Dybala.

El que ya parece haber quedado fuera de la consideración del técnico es Giovanni Simeone.

Itinerario de la Scaloneta

Antes de llegar a Qatar, los jugadores y el cuerpo técnico se encontrarán en Abu Dabi, para encarar los últimos entrenamientos y el amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena, que se disputará el 16 de noviembre, dos días después de conocerse la lista definitiva y seis días antes del debut mundialista frente a Arabia Saudita en el Lusail Stadium. Tras el amistoso, la delegación viajará a Qatar, donde quedará concentrada en la Universidad de Qatar, predio ubicado a solo 15 minutos del estadio del debut.

Argentina debutará el martes 22 de noviembre con Arabia Saudita a las 7 de la mañana. El sábado 26, se medirá con el México del Tata Martino y cerrará la primera fase ante Polonia, el miércoles 30, ambos partidos a las 16.

Si la selección avanza a octavos deberá medirse con el primero o el segundo del Grupo D: Francia, Dinamarca, Australia o Túnez.

A 53 días del comienzo del Mundial si bien la Selección Argentina sale de memoria, hay un dato frío del sitio Transfermarkt que debe bajar a la realidad a todos aquellos que tienen las expectativas muy altas.

Según la empresa líder de cotización de jugadores, la Selección no tiene un futbolista entre los 20 más caros del planeta. Sólo tiene tres entre los 100: Lautaro Martínez (23°), Cuti Romero (73°) y Lisandro Martínez (80°). Sumemos a Messi, que sólo no ingresa por sus 35 años (101°), pero Brasil, sin ir más lejos, tiene 12 entre los 100.

No obstante, la valorización de los futbolistas no está ligado al rendimiento.

Argentina tiene buen funcionamiento general, con una defensa sólida, un mediocampo con presencia marca y toque, centrodelanteros con gol y el pus de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.