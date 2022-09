“Bárbaro”: garantía de abundantes sustos

Al principio de “Bárbaro” más de un miembro de la audiencia podría gritarle a la protagonista: “¡No pases allí la noche! ¿No ves que ese es el payaso de ‘It’?”. Pero la pobre Georgina Campbell no puede saber eso, sobre todo porque Bill Skarsgard, en principio, la pone al abrigo en una noche de rayos y centellas. Es que con un clima así ella llegó a una desoladora Detroit para una entrevista de trabajo a la mañana siguiente, sólo para descubrir que el alojamiento que había contratado ya estaba ocupado por un tipo que también lo necesita por esa noche. Todo es un error administrativo, parece, y como no hay otra opción y él le ofrece el dormitorio mientras se queda en el sofá, la chica acepta. Desde ya, luego de tomar todo tipo de recaudos, como no beber ni consumir nada que él prepare. Hasta le toma una foto a su documento.