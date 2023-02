Barreto no firmó: quedó al margen

En el último mercado de pases su representante, Adrián Palma, presionó para que sea vendido, pero desde el lado del presidente del “Rojo”, Fabián Doman, explicaron una y otra vez que no llegaron ofertas satisfactorias. Sin embargo, las negociaciones entre las partes para extender el contrato que vencerá el 30 de junio no prosperaron y la idea de los directivos en no revalorizarlo si decide irse con el pase en su poder.

Al respecto, Doman expresó en TyC Sports: “Queremos mucho a Barreto, pero hay un club que está por encima de cualquier nombre, incluso el mío. La dirigencia tomó la decisión de apartarlo, al menos hasta que la cosa se encamine. No vamos a hacer novelas de meses con los jugadores”.

La determinación es un claro mensaje para otros futbolistas que tienen vínculo hasta fin de año y aún no renovaron, como Tomás Pozzo y Rodrigo Márquez, con quienes los dirigentes están negociando. Los que se encontraban en una situación similar pero ya firmaron son Ayrton Costa y Patricio Ostachuk.