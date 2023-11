Barrionuevo retornó a los pies de LLA

El líder del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, expresó su respaldo al presidente electo Javier Milei y dijo que estará “para ayudar y acompañar”, luego del distanciamiento previo al balotaje. “Acá estamos para colaborar y trabajar. A mí no me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer”, afirmó el dirigente sindical.