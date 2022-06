BAT: nuevo Head of Marketing

BAT Argentina sumó a Gustavo España como Head of Marketing. Ingresó al Grupo BAT en 2004 en el área de Marketing, donde se desempeñó en diferentes roles hasta 2018, año en que enfocó su carrera en el área de Trade, además de Marketing, con cargos en países como Kenya, Angola y Reino Unido. En 2018 asumió como Head of Trade and Distribution del Este de África, con base en Kenya. En 2020 fue General Manager para Angola, Namibia y Botswana. En diciembre de 2021 asumió como Regional Sales Manager and New Categories Deployment de BAT en Brasil.