Battaglia atemperó los ánimos tras criticar la falta de refuerzos

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, aclaró que se sintió “orgulloso” de sus jugadores y que no los “expuso” al hablar de la falta de refuerzos tras la eliminación contra Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores. “No expuse a mis jugadores y estoy orgulloso, lo dije anoche. Quedo como un mal educado si no respondo y como un periodista me preguntó (en la rueda de prensa) sobre este tema de los refuerzos, yo lo respondí”, aseguró el DT ayer por tarde antes de ingresar a la práctica en el predio de Ezeiza.