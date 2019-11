Beethoven en el centro de la temporada 2020

Hace dos años, Dutoit 2017 recibió cuatro denuncias (tres cantantes y un músico) por “contacto físico no deseado” difundidas por la agencia Associated Press. Al año siguiente se sumaron seis más. Los hechos fueron ubicados entre 1985 y 2010 en Chicago, Los Angeles, Minneapolis, Filadelfia, Saratoga Springs y Nueva York. Fue despedido de la Filarmónica de Londres y perdió contratos con la Sinfónica de San Francisco, la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Cleveland, entre otros cuerpos con los que colaboraba. Este año, en cambio, no estará presente en la temporada del Colón Daniel Barenboim, pese a haber declarado su deseo de tocar en el Colón en la temporada 2020 pues se cumplirían 70 años de su primer concierto en esa sala, el 19 de agosto de 1950. En ese punto persisten los efectos del conflicto del traslado del Festival Barenboim, este año, en forma completa, al CCK tras las quejas del director de que en el Colón se lo consideraba “demasiado caro”.