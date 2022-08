Belsunce: masajista,en mira de fiscales

“Michelini se sentó acá a encubrir a Pachelo, mintió con que no lo veía desde que su hija tenía 14 años y no pudo responder el motivo de los llamados que le realizó. Además, quedó muy claro que las fichas las hizo desaparecer ella”, afirmó. Para Ferrari, el testimonio de la testigo “fue un bochorno”, y añadió que “una testigo que vino con anteojos de sol, encapuchada y no sé si con peluca, junto con un abogado histórico de ella, con el que se reunió antes de declarar como testigo. Se sentó casi a upa del tribunal a mentir deliberante, fue un delito flagrante”.

La denuncia a Michelini -a quien el viernes le pidieron la detención mientras declaraba, pero el tribunal la rechazó por considerarlo prematuro-, la fiscalía también la hizo extensiva a los abogados Eduardo Ludueña y Roberto Ribas, histórico defensor de Pachelo, quien hoy no estuvo presente en la audiencia

Según los artículos 255 y 277 del Código Penal, dichos delitos prevén penas de hasta 6 años de prisión por quien lleve acabo los delitos de “violación de sellos y documentos” y “encubrimiento”.

Para Ferrari, Michelini “es un personaje central en la trama” y coincidió con el abogado Gustavo Hechem, letrado de Carrascosa, en que fue una “víctima” del fiscal Diego Molina Pico, pero luego “en un acto espurio y de plena connivencia” con Ribas, quedó absuelta en 2011, en el segundo juicio por el caso, por el encubrimiento del crimen