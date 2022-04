Jennifer López, Ben Affleck y una cláusula sexual prematrimonial

Según explica la prensa del corazón norteamericana, el futuro matrimonio quiere evitar que la pasión se apague y haya infidelidades de por medio obligándose a mantener la llama encendida.

¿Cuándo se casan Jennifer López y Ben Affleck?

Por el momento, la pareja no reveló cuándo sería la boda y no parecen tener apuro para poner una fecha concreta. Lo que sí se sabe a través de Hollywood Life es que ambos están de acuerdo en que su unión debe ser grandiosa incluso si no invitan a demasiada gente.

Además, se especula con que los Bennifer decidan casarse de forma muy discreta y, una vez se haya celebrado el casamiento, anunciarlo a fin de poder gozar de un día tranquilo sin la indiscreción de la prensa rosa. Así se evitarían tener que hacer lo mismo que en 2003 cuando pospusieron la boda a causa de la presión mediática y, luego, nunca la celebraron.