Benedetto y Romero sumaron minutos de juego y piden pista

El “Pipa” fue desde el inicio conformando dupla ofensiva junto al colombiano Sebastián Villa, sin embargo, al no estar en óptimas condiciones físicas, posteriormente le dejó su lugar al juvenil Luis Vázquez, quien sería una fija en caso que el ex Elche, de España, no sea de la partida. Por su parte, Romero vio acción algunos minutos cuando ingresó en lugar de Aaron Molinas, pero el volante guaraní también será evaluado hasta último momento para determinar si lo arriesgan o no ante el trascendental cotejo.