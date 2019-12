Bergman volverá a ser rabino del Templo Libertad después de dejar el Gobierno

Voy a volver a la sociedad civil. Nunca dejé de ser rabino. Ahora volveré al Templo Libertad, donde pertenezco" (Segio Bergman)

Consultado sobre el rol de Juntos por el Cambio a partir de la semana que viene, Bergman remarcó que el espacio estará "en un lugar de responsabilidad, pero no de callarse".

"Esperemos que el regreso de este Gobierno no implique el regreso de sus modos, sino una alternancia", añadió.

Informate más: Macri y Awada tienen en vista dos inmuebles fuera de la Ciudad para mudarse

Y concluyó: "Si bien no hay mayor discusión entre nosotros que la materia económica no pudo revertirse y resolverse, hay temas de valores, instituciones y estructurales que sí se lograron. No necesariamente nos ponen en el lugar de ser exitosos, pero sí virtuosos, de haber tenido una cultura del poder y respeto por las instituciones y de inserción de la Argentina en el mundo que nos da muchísima satisfacción".