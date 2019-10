Ramón D. Pizarro y

Carlos G. Vallespinos

RUBINZAL – CULZONI

En sus cuatro tomos la obra contiene un pormenorizado análisis de esta temática central en las relaciones jurídicas sobre la base de una estructura expositiva que permite al lector ir de lo general a lo particular en cada uno de los temas que conforman los capítulos. A su vez, los comentarios, explicaciones y exégesis se encuentran referenciados a destacada doctrina y a precisa jurisprudencia vinculada, lo que facilita tanto el estudio como la consulta. Pero el objetivo medular de la obra – de ahí su extensión y detalle – queda claro en el prólogo donde los autores expresan: “Nuestra obra pretende analizar el Derecho de las Obligaciones a la luz del nuevo código y edificar los puentes entre éste y los códigos derogados.” Y agregan, “determinar qué instituciones del régimen anterior mantienen lozanía y cuáles se han modificado.” Más allá de participar o no con la sanción del nuevo código unificado, estas páginas hacen un importante aporte ante el cambio operado.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN

HUMANA ASISTIDA

Autores varios

RUBINZAL - CULZONI

Bajo la dirección de Marisa Herrera, un notable grupo de especialistas aborda una cuestión sensible, para nada sencilla, con derivaciones jurídicas que no pueden pasar desapercibidas por los poderes públicos. Los diversos capítulos analizan estas técnicas reproductivas en clave de derechos humanos; la perspectiva médica de la misma; la naturaleza jurídica del embrión no implantado; la filiación derivada de la reproducción asistida; la gestación por sustitución; la fertilización post mortem, el derecho a la información de los niños nacidos a través de estas técnicas, por mencionar sólo alguno de los temas analizados. Asimismo contiene dos anexos con material de investigación. Lo relevante de esta obra colectiva, con prólogo de Eleonora Lamm, es que instala el debate y a la vez hace propuestas, algo necesario para que el poder político tome nota y analice en resguardo de los derechos en juego ante las distintas circunstancias.

ÁREA TRIBUTARIA

AJUSTE POR INFLACIÓN

IMPOSITIVO

Gerardo Vega, Santiago Sáenz

Valiente y Juan Manuel Vega

OSMAR D. BUYATTI

Si bien es un tema que ocupa actualmente el centro de la escena impositiva ante la economía inflacionaria que padece el país, la obra no se circunscribe a la ocasión, por el contrario está desarrollada de manera de instalarse como una herramienta de estudio y consulta integral y con miras a perdurar. En efecto, como cuestión previa el lector encontrará las causales, la evolución de la inflación, las disposiciones constitucionales relacionadas y las posturas doctrinarias frente a la actualización. Luego avanza sobre los índices y las normas tributarias al respecto para así avanzar en la mecánica de aplicación del ajuste por inflación impositivo repasando los rubros contables afectados y finalizar con diversos ejercicios prácticos. Se puede afirmar que se trata de una obra integral que otorga elementos tales que, por un lado facilitan realizar el ajuste por su impronta didáctica sin abdicar de la profundidad y por otro, coadyuvan a dilucidar inquietudes que puedan presentarse ante el caso concreto.