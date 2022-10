“Black Adam”: rescatan a un villano olvidado y olvidable

Collet-Serra es un director que depende de ideas, no de presupuesto. Y lamentablemente aquí lo que sobra es dinero pero las ideas escasean, salvo unos pocos momentos grandiosos visualmente. Pero esto no sucede muy a menudo y en cambio hay un argumento minimalista sobre un sujeto enterrado desde hace 5 mil años con una corona del metal “eternium” que la de poderes al estilo Superman –ya todos saben que el máximo superhéroe de DC se da una vuelta por aquí, así que esto no es spoilear-. El mundo, dominado por fuerzas autoritarias despedazadas por Black Adam, ya lo vimos mil veces, y encima la trama va a los tumbos. Se salva Dwayne Johnson que tiene algunos buenos chistes y apenas Pierce Brosnan, que podría estar más aprovechado. Quienes afirman que DC viene en picada, con esta “Black Adam” hallarán más argumentos.

D.C.

“Black Adam” (EE.UU., 2022). Dir.: J. Collet-Serra. Int.. D. Johnson, P. Brosnan, A. Hodge.